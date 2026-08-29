Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose Quartier les Plaines Tanneron

Informations pratiques

Tanneron

Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose

Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif=un atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tanneron.

10ᵉ Édition- Pôle Var, atelier: Cyanotype sur tissus

Ouverture des inscriptions le 04 septembre www.onposepourlerose.fr

Shootings photos et ateliers le 10 octobre sur réservations.

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Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82 opprt83@gmail.com

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English : Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose

Support the cause! We Pose for Pink in Tanneron, in the Pays de Fayence.



10th Edition Var Region

Registration opens september 4, 2026: www.onposepourlerose.fr

Photo shoots and workshops on october 10, 2026 (reservations required).

L’événement Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose Tanneron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence