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AGENDA · Tanneron

Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose Quartier les Plaines Tanneron

samedi 10 octobre 2026 · Quartier les Plaines · Tanneron

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Quartier les Plaines
Adresse
Chemin de l'Aumarinier
Ville
83440 Tanneron
Département
Var
Tarif
10 10 10 Tarif=un atelier

Tanneron

Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose

Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif=un atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tanneron.
10ᵉ Édition- Pôle Var, atelier: Cyanotype sur tissus
Ouverture des inscriptions le 04 septembre www.onposepourlerose.fr
Shootings photos et ateliers le 10 octobre sur réservations.
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Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82  opprt83@gmail.com

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English : Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose

Support the cause! We Pose for Pink in Tanneron, in the Pays de Fayence.

10th Edition Var Region
Registration opens september 4, 2026: www.onposepourlerose.fr
Photo shoots and workshops on october 10, 2026 (reservations required).

L’événement Cyanotype sur tissus | On Pose pour le Rose Tanneron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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