Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mardi 5 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Bonnes pratiques du numérique

Découvrir, grâce à un quizz, quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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