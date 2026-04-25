Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes mardi 5 mai 2026.
Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mardi 5 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
Bonnes pratiques du numérique
Découvrir, grâce à un quizz, quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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