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Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Maurepas Rennes

Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Maurepas Rennes

Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Maurepas

Adresse : 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 24 juin, 15h30

Bonnes pratiques du numérique

Découvrir, grâce à un quizz, quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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