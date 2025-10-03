CYCLE CULTUREL D’AUTOMNE 2025 Saint-Pons-de-Thomières

CYCLE CULTUREL D’AUTOMNE 2025 Saint-Pons-de-Thomières vendredi 3 octobre 2025.

CYCLE CULTUREL D’AUTOMNE 2025

Cinéma STAR Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-03

le GASP vous invite à Saint-Pons-de-Thomières pour son traditionnel **Cycle Culturel d’Automne**, placé cette année sous le signe de l’archéologie et de l’histoire locale. À travers conférences, rencontres et inaugurations, ce cycle explore les origines du territoire saintponien, du Néolithique à l’époque gauloise, en passant par les figures historiques qui ont marqué

Du 3 au 30 octobre 2025, le GASP vous invite à Saint-Pons-de-Thomières pour son traditionnel Cycle Culturel d’Automne, placé cette année sous le signe de l’archéologie et de l’histoire locale. À travers conférences, rencontres et inaugurations, ce cycle explore les origines du territoire saintponien, du Néolithique à l’époque gauloise, en passant par les figures historiques qui ont marqué la région.

Chaque jeudi d’octobre, des spécialistes reconnus partagent leurs recherches et leurs passions dans un cadre convivial et accessible à tous. Un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés de patrimoine et les amoureux du Haut-Languedoc.

—

Programme détaillé

3 octobre Inauguration & soirée d’ouverture

Inauguration de la stèle des Saintponiens suivie d’une soirée d’ouverture à la chapelle des Pénitents.

Un moment symbolique pour lancer le cycle, entre mémoire locale et convivialité.

9 octobre Aspects du Saintponien dans le Néolithique final du Sud-Ouest

Conférence de Jean Vaquer, archéologue préhistorien

Plongez dans les dernières découvertes sur le Saintponien, culture néolithique emblématique du Sud-Ouest. Une exploration des modes de vie, des outils et des rites qui ont façonné notre territoire il y a plus de 5 000 ans.

—

16 octobre Les Saintponiens

Conférence de Luc Jallot, historien

Qui étaient les Saintponiens ? À travers archives et récits, cette conférence retrace les figures marquantes de Saint-Pons-de-Thomières, entre histoire locale et mémoire collective.

—

23 octobre La fin du Néolithique dans la basse vallée et les avant-monts de l’Hérault

Conférence de Muriel Gandelin, archéologue

Une plongée dans les transformations culturelles et environnementales qui ont marqué la fin du Néolithique dans notre région. Entre archéologie de terrain et interprétations contemporaines.

—

30 octobre Archéologie du cheval, du Paléolithique aux Gaulois en Occitanie

Conférence de Marie-Claude Auffret, archéologue

De l’animal sauvage au compagnon des Gaulois, cette conférence retrace l’histoire du cheval en Occitanie à travers les âges. Une approche originale mêlant archéozoologie, mythes et pratiques.

— .

Cinéma STAR Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65

English :

As part of the Autumn Cultural Cycle

Conference Water in Languedoc

By geologist Antonin GENNA

German :

Im Rahmen des Kulturzyklus Herbst

Vortrag Wasser im Languedoc

Von Antonin GENNA Geologe

Italiano :

il GASP vi invita a Saint-Pons-de-Thomières per il suo tradizionale **Ciclo culturale d’autunno**, quest’anno incentrato sull’archeologia e la storia locale. Attraverso conferenze, incontri e inaugurazioni, questo ciclo esplora le origini del territorio di Saint-Pons-de-Thomières, dal Neolitico all’epoca gallica, passando per i personaggi storici che hanno segnato la regione

Espanol :

En el marco del Ciclo Cultural de Otoño

Conferencia El agua en Languedoc

Por el geólogo Antonin GENNA

L’événement CYCLE CULTUREL D’AUTOMNE 2025 Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-09-20 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC