Cycle de balades et randonnées pour le festival Baignade Sauvage

Divers lieux à Ambialet Ambialet Tarn

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Tarif réduit

Jeudi soir (8€), Vendredi ou Samedi soir (18€)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le festival intègre un cycle de balades et randonnées qui permettent de sensibiliser au territoire. Programme complet sur le site internet.

.

Divers lieux à Ambialet Ambialet 81430 Tarn Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival includes a series of walks and hikes to raise awareness of the area. Full program on the website.

L’événement Cycle de balades et randonnées pour le festival Baignade Sauvage Ambialet a été mis à jour le 2026-01-30 par Tarn Attractivité