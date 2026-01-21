Cycle de ballades pour le festival Gresinhòl domaine de Fontbonne 81140 Penne Penne

Cycle de ballades pour le festival Gresinhòl

domaine de Fontbonne 81140 Penne Chateau de Bruniquel 82800 Bruniquel Penne Tarn

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Des ballades naturalistes et artistiques sont proposées pour ce festival de musique en forêt de Grésigne et aux alentours.

.

domaine de Fontbonne 81140 Penne Chateau de Bruniquel 82800 Bruniquel Penne 81140 Tarn Occitanie +33 6 27 85 03 24 gresigneenfugues@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature and art walks are proposed for this music festival in and around the Grésigne forest.

L’événement Cycle de ballades pour le festival Gresinhòl Penne a été mis à jour le 2026-01-21 par Tarn Attractivité