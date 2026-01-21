Cycle de ballades pour le festival Gresinhòl domaine de Fontbonne 81140 Penne Penne
Cycle de ballades pour le festival Gresinhòl
domaine de Fontbonne 81140 Penne Chateau de Bruniquel 82800 Bruniquel Penne Tarn
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Des ballades naturalistes et artistiques sont proposées pour ce festival de musique en forêt de Grésigne et aux alentours.
+33 6 27 85 03 24 gresigneenfugues@gmail.com
English :
Nature and art walks are proposed for this music festival in and around the Grésigne forest.
