Cycle de conférences – Amazonique, Camp de la Transportation, Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Cycle de conférences – Amazonique 15 – 17 novembre Camp de la Transportation Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T21:30:00+01:00 – 2026-11-16T00:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T21:30:00+01:00 – 2026-11-17T23:30:00+01:00

Entre chaque biennale des Rencontres Photographiques de Guyane, la MAZ organise Amazonique: un moment phare de rencontres et de réflexions réunissant artistes, chercheur·euses, commissaires, scientifiques et publics.

Pensé comme un espace de dialogue autour de la photographie et des pratiques visuelles dans le bassin amazonien et caribéen, cet événement vise à mettre en lumière les dynamiques artistiques du territoire tout en abordant les enjeux contemporains qui traversent ces scènes culturelles.

À travers cette initiative, la MAZ souhaite encourager les échanges de savoirs, favoriser des approches pluriculturelles et renforcer les coopérations artistiques dans la région. Pour sa première édition en novembre 2024, la MAZ a accueilli une trentaine de professionnel·les de l’art contemporain et de la photographie venu·es de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de l’Hexagone, du Brésil, du Suriname et des États-Unis.

Le bicentenaire comme cadre critique : l’archive au cœur des enjeux

L’édition 2026 s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de la photographie (septembre 2026 –septembre 2027). Plus qu’une célébration, ce contexte constitue pour nous un point d’appui critique afin d’interroger l’histoire de l’image depuis la Guyane, ses angles morts, ses récits dominants et les formes de pouvoir qui ont structuré la production et la circulation des images. Plutôt que d’adopter une approche commémorative, nous souhaitons utiliser ce bicentenaire pour faire émerger des perspectives situées, liées aux réalités sociales, culturelles et humaines de nos territoires. Cette réflexion passe par la mise en lumière d’histoires marginalisées, de trajectoires invisibilisées et de pratiques photographiques rarement intégrées aux récits institutionnels de l’histoire de la photographie.

Comme en 2024, nous accueillerons des invité·es du Suriname, du Brésil, de Martinique, de Guadeloupe et de l’Hexagone. Cette édition s’articulera autour d’une thématique centrale :

« Archive, narration, contre-archive et contre-narration » Une orientation critique qui propose de questionner :

– les récits dominants produits par les archives ;

– les absences et silences de l’histoire ;

– les formes contemporaines de réappropriation de la mémoire ;

– les usages sociaux, politiques et artistiques de l’image.

Cette programmation s’articulera autour de conférences, de tables rondes et d’ateliers ouverts aux publics

Camp de la Transportation Camp de la Transportation Saint Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 05 94 27 85 96 Site historique à Saint-Laurent-du-Maroni, le Camp de la Transportation accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine, faisant de lui un lieu sacré de l’art, de la culture et de l’histoire de la commune. Présence d’un parking devant l’entrée

Entre chaque biennale des Rencontres Photographiques de Guyane, la MAZ organise Amazonique: un moment phare de rencontres et de réflexions réunissant artistes, chercheur·euses, commissaires, et un à…

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