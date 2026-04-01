Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?” Les Biards Isigny-le-Buat
Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?” Les Biards Isigny-le-Buat mardi 28 avril 2026.
Isigny-le-Buat
Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?”
Les Biards La Mazure Isigny-le-Buat Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Dans le cadre du cycle de conférences scientifiques autour de la vallée de la Sélune, Nature en baie a invité Alain Crave, chercheur au CNRS, a présenté ses travaux autour des questions liées à l’eau et à leurs évolutions. .
Les Biards La Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01 asso@nature-en-baie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?”
L’événement Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?” Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Isigny-le-Buat (Manche)
- Semaine d’activités pour enfants de 8 à 13 ans Base de loisirs de la Mazure Isigny-le-Buat 20 avril 2026
- Cycle de conférences Quelle végétation, quels nouveaux paysages sans les lacs de barrage ? Les Biards Isigny-le-Buat 5 mai 2026
- Villes en scène > Bel air de Forro Espace culturel Isigny-le-Buat 20 mai 2026
- Visite libre du jardin, Jardin du Cassel, Isigny-le-Buat 5 juin 2026