Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?” Les Biards Isigny-le-Buat

Isigny-le-Buat

Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?”

Les Biards La Mazure Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Dans le cadre du cycle de conférences scientifiques autour de la vallée de la Sélune, Nature en baie a invité Alain Crave, chercheur au CNRS, a présenté ses travaux autour des questions liées à l’eau et à leurs évolutions. .

Les Biards La Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01 asso@nature-en-baie.fr

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English : Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?”

L’événement Cycle de conférences “Comment évoluent les flux de sédiments et la chimie de l’eau après les barrages ?” Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts