Semaine d’activités pour enfants de 8 à 13 ans Base de loisirs de la Mazure Isigny-le-Buat

Isigny-le-Buat

Semaine d’activités pour enfants de 8 à 13 ans

Base de loisirs de la Mazure 15 Route de la Mazure Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 13:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

La base de loisirs la Mazure propose un programme d’activités pour les enfants de 8 à 13 ans, mêlant culture et sport de plein air.

De la création amérindienne au canoë-kayak en passant par le tir à l’arc et le VTT, il y en a pour tous les goûts.

Plus de renseignement sur nos réseaux, par téléphone, par mail ou sur notre site internet. .

Base de loisirs de la Mazure 15 Route de la Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 89 19 50 contact@lamazure.com

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English : Semaine d’activités pour enfants de 8 à 13 ans

L’événement Semaine d’activités pour enfants de 8 à 13 ans Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts