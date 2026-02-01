Cycle de lecture à voix haute Printemps des poètes à Saulieu Médiathèque Saulieu

Cycle de lecture à voix haute Printemps des poètes à Saulieu

Médiathèque 2 Place Monge Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2026-02-26 15:30:00

fin : 2026-03-12 17:30:00

2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12

Le cycle de lecture, comprenant trois ateliers, sera dirigé par Laetitia Leterrier, metteur en scène et professeure de théâtre. Laetitia dirige sa compagnie depuis plus de 25 ans et explore avec gourmandise la pratique du théâtre afin de développer encore plus de facettes de cette parole qui rend vivant. Elle aspire à contribuer au développement de cet art unique, irremplaçable, fondamental à la dimension humaine de nos sociétés modernes.

Le travail de la lecture vivante s’attachera à faire vivre au lecteur et à son auditoire une expérience à vivre autour de la parole. Le lecteur apprendra à être ce passeur merveilleux qui transforme de l’encre en vie et tisse un lien organique avec ceux qui l’écoutent.

Dates & horaires des ateliers 26 février, 5 mars & 12 mars de 15h30 à 17h30

Réservation obligatoire mediathequesallier.saulieu@gmail.com ou 03.80.64.18.34 .

Médiathèque 2 Place Monge Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com

