Cycle de six ateliers d’écriture avec Agnès Abécassis, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Cycle de six ateliers d’écriture avec Agnès Abécassis 9 septembre – 14 octobre, les mercredis Autre lieu

320 CHF pour les non-membres / 260 CHF pour les membres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T13:00:00+02:00 – 2026-09-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T13:00:00+02:00 – 2026-10-14T15:00:00+02:00

En partenariat avec Agnès Abécassis, autrice à succès dont les romans ont conquis des millions de lecteurs et animatrice d’ateliers d’écriture reconnue, l’Alliance Française de Genève vous invite à vivre une expérience d’écriture créative unique.

Conçus pour les personnes ayant une maîtrise élémentaire du français et l’envie de s’exprimer avec plus d’aisance, ces ateliers offrent un espace stimulant pour libérer son imagination et prendre confiance à l’écrit.

Au sein d’un petit groupe de huit participant·e·s, chacun·e explorera l’écriture romanesque et scénaristique afin de développer sa créativité, affirmer son style et progresser naturellement en français.

Dans une atmosphère conviviale, bienveillante et inspirante, ces ateliers sont pensés comme une véritable immersion pour progresser dans le maniement de la langue française.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://afge.ch/detail-dun-evenement/?eventId=76#/ »}] https://afge.ch/detail-dun-evenement/?eventId=76#/

Rejoignez nous pour une expérience d’écriture unique animée par Agnès Abécassis, une autrice à succès dont les romans ont conquis des millions de lecteurs et animatrice d’ateliers d’écriture reconnue.

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