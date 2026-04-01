Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Le Vrac Café Champnétery

Champnétery

Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à une soirée boum Pop Anglaise, avec des tubes anglais qu’on adore, de Queen à Dua Lipa, des Spice Girls à Coldplay .

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62 levrac87@gmail.com

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English : Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café

L’événement Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Champnétery a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Noblat