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Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Le Vrac Café Champnétery

Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Le Vrac Café Champnétery

Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Le Vrac Café Champnétery samedi 18 avril 2026.

Lieu : Le Vrac Café

Adresse : 2 Rue du Stade

Ville : 87400 Champnétery

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0

Champnétery

Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Venez participer à une soirée boum Pop Anglaise, avec des tubes anglais qu’on adore, de Queen à Dua Lipa, des Spice Girls à Coldplay   .

Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62  levrac87@gmail.com

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English : Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café

L’événement Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Champnétery a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Noblat

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