Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Le Vrac Café Champnétery
Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Le Vrac Café Champnétery samedi 18 avril 2026.
Champnétery
Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café
Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez participer à une soirée boum Pop Anglaise, avec des tubes anglais qu’on adore, de Queen à Dua Lipa, des Spice Girls à Coldplay .
Le Vrac Café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62 levrac87@gmail.com
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English : Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café
L’événement Cycle Musicauvrac, Pop Anglaise au Vrac café Champnétery a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Noblat
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