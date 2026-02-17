Cycle répertoire Kinuyo Tanaka en partenariat avec Cinéphare Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cycle répertoire Kinuyo Tanaka en partenariat avec Cinéphare

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

Début : 2026-03-10 20:30:00

Projection du film Maternité éternelle

Un film de Kinuyo Tanaka

avec Yumeji Tsukioka, Ryôji Hayama et Junkichi Orimoto

Japon 1955 1h46

Hokkaido, dans le nord du Japon. Fumiko vit un mariage malheureux. Sa seule consolation sont ses deux enfants, qu’elle adore. Un club de poésie devient sa principale échappatoire, et lui permet de se rendre en ville. Elle y retrouve Taku Hori, le mari de son amie Kinuko qui, comme elle, écrit des poèmes. Elle ressent de plus en plus d’attirance pour lui. Mais Fumiko découvre qu’elle a un cancer du sein. Alors que ses poèmes sont publiés, elle doit subir une mastectomie. La jeune femme découvre alors la passion avec un journaliste qui vient la voir à l’hôpital.

Lors de la première lecture de ce livre, j’ai eu un choc considérable. L’intuition féminine y est décrite sans fard, avec un dynamisme incroyable et dans une atmosphère très poétique. Je souhaiterais réaliser ce film en y mettant toute ma vie. Kinuyo Tanaka .

