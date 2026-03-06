Cycle Tourlet exploration des zones humides Continvoir

Cycle Tourlet exploration des zones humides

13 Rue du Manoir Continvoir Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Nous explorerons les marges des plans d’eau à la recherche de Pilulaire et autres plantes caractéristiques des zones humides. Lors de cet inventaire scientifique participatif il s’agira de découvrir les plantes présentes, communes ou non, à travers les chemins, les landes, la forêt et les pourtours des plans d’eau (environ 5 à 7 km). .

13 Rue du Manoir Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 41 38 38 88 maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

English :

We’ll be exploring the margins of water bodies in search of Pilularia and other characteristic wetland plants. The aim of this participatory scientific inventory is to discover the plants present, both common and uncommon, along the paths, moors, forest and surrounding areas

