Aniane

CYCLISME LES DRAILHES DU DIABLE

Grand site du Pont du Diable Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La rando VTT propose 5 parcours de différents niveaux de difficulté, de 10 à 65 km, ouvert aux VTT à assistance électrique. Comme la précédente édition, 2 parcours Gravel et 1 marche pédestre sont proposés.

La Roue Libre Gignacoise organise, avec le concours de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, la Ville d’Aniane, le comité départemental de Cyclisme de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 11ème édition des Drailhes du Diable.

Rando VTT

7h à 8h Les Drailhes du Diable 65 km, 1600 m D+

7h à 8h On Satan là-haut 53 km, 1250 m D+

7h à 9h La Diabo’like 46 km, 850 m D+

7h à 9h30 Le Diable au thym 29 km, 460 D+

Départ libre jusqu’à 10h + Départ groupé et encadré à 10h Le Tour des petits Diables 10 km, 100 m D+

Gravel

De 7h à 8h La Gravel démoniaque 73 km, 1200 m D+

De 7h à 9h La Gravel du Diable 52 km, 850 D+

Marche pédestre

Départ libre jusqu’à 9h La Diablotine 12 km, 260 m D+ .

Grand site du Pont du Diable Aniane 34150 Hérault Occitanie rouelibregignacoise@orange.fr

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English : CYCLISME LES DRAILHES DU DIABLE

The rando VTT offers 5 routes of varying difficulty levels, from 10 to 65 km, open to electrically-assisted mountain bikes. As in the previous edition, 2 Gravel trails and 1 walking trail are also on offer.

L’événement CYCLISME LES DRAILHES DU DIABLE Aniane a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 HERAULT SPORT