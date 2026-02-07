Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois

D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de Cap sur l’Été, retrouvez pour la 3ème année consécutive le Cyclo Champêtre !

Rendez-vous le dimanche 7 Juin 2026 au Château de Rosières à Saint Seine sur Vingeanne pour le départ !

Profitez de cet évènement pour découvrir ou redécouvrir le territoire à vélo !

Au programme

Marché de producteurs et d’artisans de 9h30 à 17h au Château de Rosières

7 étapes gustatives tout au long du parcours

2 circuits 14 km et 26 km

Visite du château possible à 5€

Pour s’inscrire c’est gratuit, suivez ce lien https://my.weezevent.com/cyclochampetre-2026 .

D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois

L’événement Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)