Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne
Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne dimanche 7 juin 2026.
Saint-Seine-sur-Vingeanne
Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre de Cap sur l’Été, retrouvez pour la 3ème année consécutive le Cyclo Champêtre !
Rendez-vous le dimanche 7 Juin 2026 au Château de Rosières à Saint Seine sur Vingeanne pour le départ !
Profitez de cet évènement pour découvrir ou redécouvrir le territoire à vélo !
Au programme
Marché de producteurs et d’artisans de 9h30 à 17h au Château de Rosières
7 étapes gustatives tout au long du parcours
2 circuits 14 km et 26 km
Visite du château possible à 5€
Pour s’inscrire c’est gratuit, suivez ce lien https://my.weezevent.com/cyclochampetre-2026 .
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois
L’événement Cyclo Champêtre en Mirebellois et Fontenois Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-04-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)