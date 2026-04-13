Cyclo découverte Vélo, Maurepas 78, Maurepas
Cyclo découverte Vélo, Maurepas 78, Maurepas dimanche 10 mai 2026.
Cyclo découverte Vélo Dimanche 10 mai, 09h00 Maurepas 78 Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
Le Cyclo Tourisme de Maurepas propose une cyclo découverte accompagnée par des membre du club formés à l’encadrement de groupes de cyclos.
Cette cyclo découverte à pour but de permmettre à tous jeunes, familles depratiquer un vélo plisir et loisir en toute sécurité.
Maurepas 78 2 Sq. de Bazois, 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « presidence@ctmaurepas.fr »}]
Le CTM propose une cyclo découverte accompagnée en direction de la colline de la revanche, lieu des JO 2024 à Elancourt dans le département des Yvelines.