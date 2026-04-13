Cyclo découverte Vélo, Maurepas 78, Maurepas

Cyclo découverte Vélo Dimanche 10 mai, 09h00 Maurepas 78 Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Le Cyclo Tourisme de Maurepas propose une cyclo découverte accompagnée par des membre du club formés à l’encadrement de groupes de cyclos.

Cette cyclo découverte à pour but de permmettre à tous jeunes, familles depratiquer un vélo plisir et loisir en toute sécurité.

Maurepas 78 2 Sq. de Bazois, 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « presidence@ctmaurepas.fr »}]

Le CTM propose une cyclo découverte accompagnée en direction de la colline de la revanche, lieu des JO 2024 à Elancourt dans le département des Yvelines.