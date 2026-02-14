Cyclo-Flore 2026, Parc Gainville, Aulnay-sous-Bois

Cyclo-Flore 2026 Dimanche 31 mai, 13h30 Parc Gainville Seine-Saint-Denis

Dimanche 31 mai 2026 | de 13h à 19h

Pédalez au Cœur de la Nature : Cyclo-Flore en Fête !

Rejoignez-nous pour une journée festive dédiée à la mobilité douce et à la biodiversité ! Profitez d’une parenthèse au vert pour célébrer ensemble le plaisir de rouler et le respect de notre environnement.

Au programme de votre escapade printanière :

Évasion en douceur : Profitez d’une balade bucolique dans la coulée verte à bord de nos Rosalies.

Parcours festifs : Explorez les animations réparties entre les parcs Gainville, Floréal et le Cours Napoléon.

Mobilité pour tous : Essayez de nouveaux modes de déplacement. Que vous soyez adepte du vélo classique, électrique, biporteur ou cargo, il y en a pour tous les besoins !

Espace Jeunesse : Les plus petits pourront s’initier aux joies de la pédale en toute sécurité grâce à notre vélo-école.

Entretenir, Apprendre et S’engager :

Un atelier de réparation sera à votre disposition pour offrir une seconde jeunesse à votre monture. Apprenez les bons gestes avec nos experts pour rouler sereinement tout l’été.

Exprimez-vous : Participez aux points d’information et de concertation sur le Plan Vélo. C’est le moment idéal pour contribuer activement à l’évolution cyclable de votre ville.

Un Village d’Animations Éco-responsables

Ne manquez pas nos ateliers ludiques et engagés :

Smoothies anti-gaspi : Pédalez pour mixer vos fruits sauvés du gaspillage !

Green attitude : Formations au compostage et rencontres avec de nombreux exposants locaux.

Célébrez le vélo et la nature en famille ou entre amis pour une journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.

On vous attend nombreux pour fêter ensemble cette nouvelle édition de Cyclo-Flore !

Parc Gainville 22 Rue de Sevran, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France

