Informations pratiques

Aramits

Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous

Place de la Mairie Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Deux randonnées non chronométrées (cyclo et VAE)

– Rando Soudet 67 kms Dénivelé + 1540 m

– Rando La Pierre Jacques 104 kms Dénivelé + 2570 m

La Pierre-Jacques en Barétous est une randonnée cyclotouriste ouverte à tout cycliste, homme ou femme, de nationalité française ou non, licencié ou non à une fédération française ou étrangère.

Les participants sont libres d’effectuer partiellement ou en totalité le ou les parcours. Il n’y a pas de pointage au départ, sur route, ni à l’arrivée. .

Place de la Mairie Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous

L’événement Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous Aramits a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn