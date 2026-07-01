Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous Aramits
samedi 25 juillet 2026 · Aramits
Informations pratiques
Aramits
Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous
Place de la Mairie Aramits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Deux randonnées non chronométrées (cyclo et VAE)
– Rando Soudet 67 kms Dénivelé + 1540 m
– Rando La Pierre Jacques 104 kms Dénivelé + 2570 m
La Pierre-Jacques en Barétous est une randonnée cyclotouriste ouverte à tout cycliste, homme ou femme, de nationalité française ou non, licencié ou non à une fédération française ou étrangère.
Les participants sont libres d’effectuer partiellement ou en totalité le ou les parcours. Il n’y a pas de pointage au départ, sur route, ni à l’arrivée. .
Place de la Mairie Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous
L’événement Cyclosportive La Pierre-Jacques en Barétous Aramits a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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