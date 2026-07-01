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Cygneau visite Cordon, Hôtel de Cordon, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Cordon · Chambéry

Cygneau visite Cordon, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Cordon
Adresse
71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Pour les 4-6 ans

Cygneau visite Cordon 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Pour les 4-6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cygneau a visité la grande maison de Cordon mais a perdu son papa ! Aide-le à le retrouver en visitant la maison puis viens jouer à cherche et trouve dans le cabinet de curiosités.

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Cygneau a visité la grande maison de Cordon mais a perdu son papa ! Aide-le à le retrouver en visitant la maison puis viens jouer à cherche et trouve dans le cabinet de curiosités.

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry

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