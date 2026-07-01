Cygneau visite Cordon, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Cygneau visite Cordon 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Pour les 4-6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cygneau a visité la grande maison de Cordon mais a perdu son papa ! Aide-le à le retrouver en visitant la maison puis viens jouer à cherche et trouve dans le cabinet de curiosités.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}]

Cygneau a visité la grande maison de Cordon mais a perdu son papa ! Aide-le à le retrouver en visitant la maison puis viens jouer à cherche et trouve dans le cabinet de curiosités.

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry