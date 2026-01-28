Cyno fête l’artisanat Athesans-Étroitefontaine
Cyno fête l’artisanat Athesans-Étroitefontaine dimanche 3 mai 2026.
Cyno fête l’artisanat
place du village au centre Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Cyno 25-70 organise une journée avec de nombreux stands d’artisanat, manèges mais également des démonstrations de parcours et d’agility pour vos chiens.
Buvette sur place. .
place du village au centre Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 88 42 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cyno fête l’artisanat Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL