Cyrano BIS du Collectif BIS Espace des Lavandières à Livré-la-Touche Livré-la-Touche

Cyrano BIS du Collectif BIS Jeudi 9 avril 2026, 20h00 Espace des Lavandières à Livré-la-Touche Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T20:00:00+01:00 – 2026-04-09T21:45:00+01:00

Fin : 2026-04-09T20:00:00+01:00 – 2026-04-09T21:45:00+01:00

Vous connaissez l’histoire : Cyrano de Bergerac, poète au grand nez, est amoureux de Roxane, elle-même éprise de Christian. Pour combler cet amour impossible, Cyrano décide d’aider Christian à séduire Roxane pour vivre son amour à travers lui… Oui sauf qu’ici, les règles du jeu sont un peu différentes. Dans ce Cyrano tout-terrain, c’est le hasard et le public qui décident de ce que sera la pièce. Les actes et les rôles sont tirés au sort à chaque représentation par des spectateurs innocents.

Pas de décor, peu de costumes, juste l’énergie inébranlable et joyeuse des 7 comédien.nes virtuoses qui connaissent par cœur l’intégralité de la pièce.

Une performance théâtrale portée par une équipe qui joue coude à coude avec un objectif commun : quel que soit le tirage au sort,improviser et raconter ensemble l’histoire de Cyrano de Bergerac.

Espace des Lavandières à Livré-la-Touche Livré-la-Touche Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243091989 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@paysdecraon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-SAISON_CULTURELLE_PAYS_CRAON.wb?REFID=enoWAAAAAAAjAA »}, {« owner »: {« uid »: 70380535, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2025-10-13T09:53:33.868Z », « data »: [{« eventDuration »: 105, « bookingContact »: « culture@paysdecraon.fr », « response »: {« passId »: 353583214, « isPending »: false, « addressId »: 365738}, « venueId »: 40124, « showType »: « ART_DE_LA_RUE-THEATRE_DE_RUE », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-13T09:53:33.447Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 500, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1820233, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-13T09:53:33.614Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 398118029, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 3, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1775757600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-13T09:53:33.867Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/353583214 »}]

Comment revisiter un monument du théâtre français, déjà vu et revu ? Pari réussi pour le Collectif BIS qui nous en offre avec votre complicité, une nouvelle version à chaque représentation. théâtre

Christophe Raynaud