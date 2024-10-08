CYRANO DE BERGERAC – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-03-08 à 17:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : CYRANO DE BERGERACGil Marsalla et Directo Prod présentent CYRANO DE BERGERAC, LA COMEDIE MUSICALE « Il l’aimait en silence, il souffrait en secret… » Il écrivait dans l’ombre des chansons qu’un autre chantait dans la lumière…La plus bouleversante histoire d’amour du théâtre français racontée en 22 chansons…Un spectacle écrit et composé par Philippe Hattemberg et Stéphane BrunelloProduit et Mise en scène : Gil Marsalla Cyrano de Bergerac, La Comédie Musicale, est bien plus qu’une simple adaptation de la célèbre pièce d’Edmond Rostand. C’est une réinvention vibrante et audacieuse qui transpose l’histoire intemporelle de Cyrano, Roxane, et Christian dans une époque contemporaine. L’univers du spectacle vivant s’empare de cette œuvre, insufflant une énergie nouvelle à travers des danseurs et des tableaux chorégraphiques captivants.Ce projet passionné a vu le jour grâce au talent de Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello, des compositeurs déjà acclamés pour leurs collaborations artistiques remarquables dans le Le Roi Soleil et Mozart, l’Opéra Rock. Leur sensibilité musicale et leur créativité sans bornes promettent une bande originale inoubliable, où chaque note raconte une émotion, chaque mot une histoire.À la barre de cette aventure exceptionnelle se trouve Gil Marsalla, producteur, directeur artistique et metteur en scène au flair incomparable. Avec des succès internationaux comme ses magnifiques hommages Piaf ! Le Spectacle, Brel ! Le Spectacle, Formidable ! Aznavour et tant d’autres spectacles qui font le tour du monde, apporte à cette nouvelle création toute son expérience et son amour pour les grandes œuvres artistiques du Patrimoine francophone.Mais ce n’est pas tout : l’ajout spectaculaire d’une troupe de danse, dirigée par le chorégraphe et visionnaire Oliver Matheron, transforme ce spectacle en une véritable symphonie visuelle et émotionnelle. Chaque mouvement, chaque geste vient sublimer le récit et intensifier la magie de cette version contemporaine de Cyrano.Préparez-vous à plonger dans un tourbillon d’émotions, où la passion, l’amour, et le rêve prennent vie sur scène comme jamais auparavant.LES PRODUCTEURSPHILIPPE HATTEMBERG est un auteur-compositeur. Il entreprend un parcours « atypique », en passant par des études de commerce, puis directeur commercial pour être enfin en contrat d’édition chez EMI Publishing en 2001 et ce pendant 6 ans. Il a collaboré avec Dove Attia et Albert Cohen pour le Roi Soleil et Mozart l’Opéra Rock. Il a écrit des chansons pour Christophe Maé, Elodie Frégé, Star Academy, Nouvelle star…et a collaboré avec André Manoukian. STEPHANE BRUNELLOMusicien, auteur-compositeur, interprète, arrangeur et réalisateur niçois, Stéphane Brunello est un passionné jusqu’à la racine. Compositeur dans l’âme, les chansons de ce song-writer niçois ont largement dépassé les frontières régionales, notamment dans le cadre de ses collaborations avec EMI, Sony et la Warner (Le Roi Soleil – Christophe Maé – Elodie Frégé – Mozart l’Opéra Rock). Guitariste et chanteur, Stéphane a également composé et sorti trois albums solos que vous pouvez retrouver sur www.stephanebrunello.com. Son dernier opus « Les belles années » est sorti en janvier 2020. Il interprète ses chansons sur les scènes de la région et se produit aussi régulièrement avec son groupe de reprises « SPOON ».Stéphane réalise, enregistre et collabore avec de nombreux artistes de la région dans son studio d’enregistrement. GIL MARSALLAProducteur, directeur artistique, metteur en scène, on lui doit de multiples succès internationaux comme Piaf ! Le Spectacle, Formidable ! Aznavour, Paris ! le Spectacle, Piaf Symphonique etc. Il est aussi le producteur et metteur en scène de beaucoup d’artistes et gère de multiples festivals de la région Sud. Sa société Directo Productions produit et réalise plus de 500 spectacles et évènements par an. Il a reçu en 2019, le Prix de l’Audace Entrepreneuriale décerné par la CCI Côte d’Azur. Il est depuis 2015, le plus grand exportateur français de spectacles dans le monde (Source : Bureau Export France).Olivier MatheronChorégrapheOlivier Matheron débute sa carrière de danseur en France puis décroche un contrat en Amérique où il travaille pendant plusieurs années avec les plus grands chorégraphes de Broadway. Durant 8 ans il parcourt le monde au sein de la compagnie Princess Cruises.De retour en France, il obtient son diplôme d’État de Professeur de Danse Jazz et ouvre son école de danse Spotlight Dance Studio. Depuis plus de 15 ans, ses chorégraphies obtiennent de nombreux 1ers prix lors de concours régionaux. En 2018, nous avons pû découvrir sa compagnie Team Spotlight sur M6 dans l’émission La France A Un Incroyable Talent qu’il mène jusqu’en demi-finale, suivi par les émissions Italia’s Got Talent ainsi que Got Talent España. Il chorégraphie ensuite pour différents évènements tels que le Carn

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84