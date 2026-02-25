[D-Day Festival Normandy] Concert du Mass Police Band Mémorial Pégasus Ranville
[D-Day Festival Normandy] Concert du Mass Police Band Mémorial Pégasus Ranville vendredi 5 juin 2026.
[D-Day Festival Normandy] Concert du Mass Police Band
Mémorial Pégasus 1 Avenue Major John Howard Ranville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Police Band vous propose ce concert en hommage aux libérateurs alliés.
Inclus dans le prix d’entrée du musée.
Le Police Band vous propose ce concert en hommage aux libérateurs alliés.
Inclus dans le prix d’entrée du musée. .
Mémorial Pégasus 1 Avenue Major John Howard Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 19 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Police Band presents this concert in tribute to the Allied liberators.
Included in museum admission.
L’événement [D-Day Festival Normandy] Concert du Mass Police Band Ranville a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Normandie Pays d’Auge