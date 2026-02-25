[D-Day Festival Normandy] Défilé de motos militaires Mémorial Pegasus Ranville

[D-Day Festival Normandy] Défilé de motos militaires

Mémorial Pegasus 1 Avenue Major John Howard Ranville Calvados

Au Mémorial Pegasus, un défilé de motos militaires de la Seconde Guerre mondiale fait revivre l’histoire. Les moteurs grondent, les uniformes d’époque impressionnent, et le public salue ces machines mythiques, symboles du courage des soldats alliés.

Mémorial Pegasus 1 Avenue Major John Howard Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 19 44

English :

At the Pegasus Memorial, a parade of World War II military motorcycles brings history to life. Engines roar, period uniforms impress, and the public salutes these mythical machines, symbols of the courage of Allied soldiers.

