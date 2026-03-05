D-Day objectif Amfreville Amfreville

D-Day objectif Amfreville

Lieu de départ communiqué à l’inscription Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

En compagnie de votre guide Cléo, découvrez Amfreville qui, de par sa position stratégique, fut occupée pendant 4 ans par les soldats allemands, puis pendant 2 mois par les alliés. Retour sur une opération supposée éclair, devenue une guerre de tranchées face à la résistance allemande.

Inscription obligatoire dans l’un de nos 4 offices de tourismes ou en ligne sur www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/boutique. .

Lieu de départ communiqué à l’inscription Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57 merville-franceville-plage@ncpa-tourisme.fr

English : D-Day objectif Amfreville

In the company of your guide Cléo, discover Amfreville, whose strategic position meant that it was occupied for 4 years by German soldiers, then for 2 months by the Allies. A look back at a supposedly lightning operation that turned into trench warfare in the face of German resistance.

