Daddy Mory x Guiding Star x Eskifaia Sound System, La Minute Blonde, Celles-sur-Belle

Daddy Mory x Guiding Star x Eskifaia Sound System 6 et 7 juin La Minute Blonde Deux-Sèvres

Prévente : 10€ – Sur place : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T02:00:00+02:00

Le samedi 6 juin 2026, Daddy Mory (Raggasonic) sera de passage à La Minute Blonde, Celles‑sur‑Belle pour une soirée reggae/dub aux côtés de Selecta Lychar (Guiding Star Sound), Selecta Bym et le collectif Eskifaia Sound System, qui installera pour l’occasion sa sono 6 scoops.

Prépare-toi pour une soirée explosive, où le flow tranchant de Daddy Mory résonnera dans tout le 79, avec ses classiques, ses nouveaux sons et toute son énergie scénique.

La Minute Blonde – 22 Rue des Acacias 79370 Celles-sur-Belle

Prévente : 10€ – Sur place : 15€

https://www.helloasso.com/associations/eskifaia/evenements/daddy-mory-x-guiding-star-x-eskifaia-sound-system

Le sound system, c’est plus qu’un son — c’est une famille. Viens faire partie du mouvement

Toutes les infos ici : https://eskifaia.com/

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Le samedi 6 juin 2026, Daddy Mory (Raggasonic) sera de passage à La Minute Blonde, Celles‑sur‑Belle pour une soirée reggae/dub Reggae – Dub

Eskifaia Association