D’Alexandrie à Notre-Dame… patrimoine en danger/patrimoine à sauver, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Informations pratiques

D’Alexandrie à Notre-Dame… patrimoine en danger/patrimoine à sauver Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

RV au rez-de-chaussée de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Faites appel à votre culture générale et reconstituez la frise chronologique.

À découvrir aussi : un espace jeux en libre accès avec coloriages, jeu de cartes, puzzle.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Faites appel à votre culture générale et reconstituez la frise chronologique.

Bibliothèques municipales de Chambéry, EST T C 000.005