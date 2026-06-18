Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026 Turenne
Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026 Turenne samedi 5 septembre 2026.
Turenne
Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026
Chapelle des Capucins Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05 19:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Dalia Lazar est une pianiste virtuose à la renommée internationale. Elle fonde sa pratique artistique sur la philosophie selon laquelle l’interprète est le prolongement direct de son instrument une conviction qui lui a été transmise par sa première professeure.
Depuis ses débuts, elle s’est produite à de nombreuses reprises en tant que soliste à travers l’Europe, les États-Unis, Israël et l’Amérique latine. n dehors de la scène, elle est la fondatrice et la directrice artistique du cycle Visioni Musicali à Panicale, en Italie, et de Visions Musicales à Turenne où elle conçoit des programmes immersifs qui invitent le public à partager un univers de découvertes musicales et d’émotions profondes.
Au programme un voyage au piano solo avec Scarlatti et Chopin.
De 18h30 à 19h30 à la chapelle des Capucins.
Tarif 5€ (billet standard) et 20€ (billet soutien). .
Chapelle des Capucins Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 93 43
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English : Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026
L’événement Dalia Lazar en concert Visions Musicales 2026 Turenne a été mis à jour le 2026-06-18 par Brive Tourisme
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