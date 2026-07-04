Dame neige La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Dame Neige

Samedi 19 décembre 2026 de 15h30 à 16h10 et de 16h30 à 17h10.

2 séances. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Dame Neige est en route, sa carriole pleine de contes. Un voyage poétique entre chants et histoires du monde.Enfants

Autrefois, l’hiver était une saison de partage. Autour du feu, on cassait des noix, on raccommodait… et l’on racontait des histoires. Aurélie Lejeune fait renaître cet esprit de veillée avec Dame Neige. Vêtue de blanc, elle offre à chacun·e des contes connus ou inventés sur l’instant.



Conteuse et comédienne, Aurélie Lejeune mêle récits, comptines et chants pour emmener son public en voyage. Ses histoires, venues de différents pays, invitent à faire une pause, à écouter, à rêver. Une expérience douce et conviviale, idéale pour se retrouver en famille et savourer l’art de conter ensemble. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Dame Neige is on her way, her cart full of tales. A poetic journey through songs and stories from around the world.

L’événement Dame Neige Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille