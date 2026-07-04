Exploration pataphysique au Château d’If Château d’If Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Exploration pataphysique au Château d’If

Dimanche 6 septembre 2026 à partir de 15h30.

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 15h30. Château d’If Archipel du Frioul Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-06 2026-09-13

Une autre manière de découvrir l’histoire, à la croisée du théâtre, de l’humour et du patrimoine présenté par le collectif Marseillais l’agonie du palmier.

Intrigués par les secrets insoupçonnés ? Prenez votre place !Enfants

Les G.P.S.* ont bien bossé !

Ils se sont demandés…ils ont cherché…et ils ont trouvé !

Ici, ils ont découvert des secrets insoupçonnés.

Usant de ‘pataphysique, science qui cherche des solutions à des problèmes qui à priori n’existent pas, ils vous embarquent dans une Exploration du Château d’IF (d’où le titre). Ils vous feront revivre leur enquête, leurs questionnements et leurs déductions.

Alors mettez vos baskets (chouette), remontez vos pendules (virgule) lancez-vous (paf) !!!



*Guides Parfois Sérieux .

Château d’If Archipel du Frioul Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Another way to discover history—at the crossroads of theater, humor, and heritage—presented by the Marseille-based collective L’Agonie du Palmier.

Intrigued by the unexpected secrets? Grab your ticket!

L’événement Exploration pataphysique au Château d’If Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille