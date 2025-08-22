Un conte de fées 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Un conte de fées

Mercredi 16 septembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 23 septembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-26

A l’aube de son trente-cinquième anniversaire, le Badaboum théâtre est heureux de proposer encore et encore des spectacles pour tous les âges, dès le plus jeune.Enfants

Une vieille fée prend sa retraite… Elle en a fait des miracles ! De Cendrillon à Peau d’âne en passant par La Belle au bois dormant, elle a déjoué tant d’histoires pour que tout finisse toujours bien ! Avant de passer le flambeau, elle prend en apprentissage une jeune fée pas très dégourdie pour lui apprendre le métier. Mais voilà ! On croit de moins en moins aux fées…







Quasiment au chômage, nos deux fées attendent qu’on les appelle au téléphone pour lancer à nouveau leurs vœux magiques. Mais le téléphone ne sonne plus.







Pourtant, elles ne perdent pas espoir et elles acceptent tout les goûters d’anniversaire, les mariages, les parcs d’attraction… afin de parfaire l’éducation de la jeune fée ; elle a encore tellement à apprendre ! Jusqu’au jour où… le téléphone se remet à sonner. Et là…









Mise en scène, texte, coiffure et maquillage Geoffrey Coppini

Avec Jocelyne Monier et Joseph Colonna .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As it approaches its 35th anniversary, the Badaboum Theater is delighted to continue presenting shows for all ages, starting with the youngest audience members.

L’événement Un conte de fées Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille