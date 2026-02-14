Dame Quichotte Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Montoison

Dame Quichotte

Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison Drôme

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

2026-05-30

Une épopée théâtrale et musicale portée par 40 comédien·nes-chanteurs et musiciens, où le Chœur, formé d’habitant·es d’une quinzaine de villages entre Crest et Montélimar, devient le cœur battant du récit.

Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 47 94 furtivesepopees@gmail.com

English : Dame Quichotte

A theatrical and musical epic performed by 40 actor-singers and musicians, where the Choir, made up of inhabitants from about fifteen villages between Crest and Montélimar, becomes the beating heart of the story.

