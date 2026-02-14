Dame Quichotte Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Montoison
Dame Quichotte Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Montoison samedi 30 mai 2026.
Dame Quichotte
Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison Drôme
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
2026-05-30
Une épopée théâtrale et musicale portée par 40 comédien·nes-chanteurs et musiciens, où le Chœur, formé d’habitant·es d’une quinzaine de villages entre Crest et Montélimar, devient le cœur battant du récit.
Salle d’Animation Rurale Salle des fêtes Quartier Margoulon Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 47 94 furtivesepopees@gmail.com
English : Dame Quichotte
A theatrical and musical epic performed by 40 actor-singers and musicians, where the Choir, made up of inhabitants from about fifteen villages between Crest and Montélimar, becomes the beating heart of the story.
L'événement Dame Quichotte Montoison a été mis à jour le 2026-02-14