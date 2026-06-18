d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Traversez un siècle entier de chansons d’amour avec des chorégraphies énergiques et des romances émouvantes.

Du music-hall français aux comédies musicales de Broadway, des tubes discos aux sons des années 90 jusqu’aux musiques actuelles, les quatre interprètes de Thomas Lebrun réchaufferont vos cœurs et vous donneront l’irrésistible envie de chanter et danser. Un véritable hymne à l’amour qui enflamme le dancefloor.

Durée 1h

+ de 8 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Take a journey through an entire century of love songs, featuring energetic choreography and moving romances.

L’événement d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis