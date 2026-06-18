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d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 12 février 2027.

Lieu : Théâtre Quartier Libre

Adresse : Allée Vicomte de Rohan

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 12 février 2027

Fin : vendredi 12 février 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10

Ancenis-Saint-Géréon

d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12

Date(s) :
2027-02-12

Traversez un siècle entier de chansons d’amour avec des chorégraphies énergiques et des romances émouvantes.
Du music-hall français aux comédies musicales de Broadway, des tubes discos aux sons des années 90 jusqu’aux musiques actuelles, les quatre interprètes de Thomas Lebrun réchaufferont vos cœurs et vous donneront l’irrésistible envie de chanter et danser. Un véritable hymne à l’amour qui enflamme le dancefloor.

Durée 1h

+ de 8 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne.   .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17 

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English :

Take a journey through an entire century of love songs, featuring energetic choreography and moving romances.

L’événement d’amour Thomas Lebrun CCN de Tours Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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