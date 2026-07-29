Concert et dj set hip-hop Novnta y Tres & Ms Twelve Le Spot Bar Le Spot Ancenis-Saint-Géréon
samedi 8 août 2026 · Bar Le Spot · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concert et dj set hip-hop Novnta y Tres & Ms Twelve Le Spot
Bar Le Spot 672 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez profiter d’un concert de hip-hop en compagnie de deux artistes et leur nouvel album !
Novnta y Tres, dit Novn, et le dj Ms Twelve vous proposent un hip-hop old school et boombap basé sur les valeurs authentiques de ce style musical.
Dans le domaine du hip-hop depuis plusieurs années, les deux musiciens ont fondé leur groupe il y a un peu moins de deux ans pour offrir leur art au plus grand nombre et vous faire vibrer ce soir au Spot d’Ancenis !
Concert gratuit, avec participation au chapeau.
Vente du nouvel album Nuevo Mundo en cd sur place ! .
Bar Le Spot 672 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Come enjoy a hip-hop concert featuring two artists and their new album!
L’événement Concert et dj set hip-hop Novnta y Tres & Ms Twelve Le Spot Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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