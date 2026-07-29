Concert et dj set hip-hop Novnta y Tres & Ms Twelve Le Spot Bar Le Spot Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concert et dj set hip-hop Novnta y Tres & Ms Twelve Le Spot

Bar Le Spot 672 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez profiter d’un concert de hip-hop en compagnie de deux artistes et leur nouvel album !

Novnta y Tres, dit Novn, et le dj Ms Twelve vous proposent un hip-hop old school et boombap basé sur les valeurs authentiques de ce style musical.

Dans le domaine du hip-hop depuis plusieurs années, les deux musiciens ont fondé leur groupe il y a un peu moins de deux ans pour offrir leur art au plus grand nombre et vous faire vibrer ce soir au Spot d’Ancenis !

Concert gratuit, avec participation au chapeau.

Vente du nouvel album Nuevo Mundo en cd sur place ! .

Bar Le Spot 672 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come enjoy a hip-hop concert featuring two artists and their new album!

L’événement Concert et dj set hip-hop Novnta y Tres & Ms Twelve Le Spot Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis