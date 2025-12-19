Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon
Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon jeudi 30 juillet 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis
Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06
Découverte de l’univers de la poterie le 30 juillet et création d un objet le 6 août par la potière Cynthia Vincent.
Des objets en terre cuite pour l’hygiène et l’alimentation ont été retrouvés lors des fouilles. C’est quoi l’argile? Comment la reconnaît-on, où est-ce qu’on l’extrait, comment la prépare-t-on… autant de question que de petits pôles où l’on tamise, mélange, touille et patouille pour consitituer et découvrir toutes les matières qui se trouvent autour de nous.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
5€/personne. .
Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 26 58 chateau@ancenis-saint-gereon.fr
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English :
Discover the world of pottery on July 30 and create an object on August 6 with potter Cynthia Vincent.
L’événement Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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