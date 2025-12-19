Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06

Découverte de l’univers de la poterie le 30 juillet et création d un objet le 6 août par la potière Cynthia Vincent.

Des objets en terre cuite pour l’hygiène et l’alimentation ont été retrouvés lors des fouilles. C’est quoi l’argile? Comment la reconnaît-on, où est-ce qu’on l’extrait, comment la prépare-t-on… autant de question que de petits pôles où l’on tamise, mélange, touille et patouille pour consitituer et découvrir toutes les matières qui se trouvent autour de nous.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

5€/personne. .

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 26 58 chateau@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

Discover the world of pottery on July 30 and create an object on August 6 with potter Cynthia Vincent.

L’événement Atelier poterie Exposition Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis