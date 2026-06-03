Visite commentée L’ancien bourg de Saint-Géréon et le Petit Moulin Couleurs parasol Place du Prieuré Ancenis-Saint-Géréon jeudi 30 juillet 2026.

Ancenis-Saint-Géréon

Visite commentée L’ancien bourg de Saint-Géréon et le Petit Moulin Couleurs parasol

Place du Prieuré Devant l’église Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-18

Proposée par Daniel Hardy, historien. Découverte du patrimoine rural à travers son église, ses personnalités marquantes et le site du Gotha.

La visite se prolonge dans le quartier du Petit Moulin, entre demeures bourgeoises, ancien moulin et activités agricoles qui témoignent des savoir-faire locaux.

Tout public.

Gratuit.

Site difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Place du Prieuré Devant l’église Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

Presented by historian Daniel Hardy. Discover the town’s rural heritage through its church, its key personalities and the Gotha site.

L’événement Visite commentée L’ancien bourg de Saint-Géréon et le Petit Moulin Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis