Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Pêche en famille Couleurs parasol

Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Passez un moment détente en pêchant en famille.

Tout public. Accès libre.

Prévoir une tenue de sport. Matériel fourni. .

Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 59 94 68 franck.beneteau@orange.fr

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English :

Enjoy a relaxing time fishing with your family.

L’événement Pêche en famille Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis