Pêche en famille Couleurs parasol Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark Ancenis-Saint-Géréon
jeudi 23 juillet 2026 · Plan d'eau Résidence Davrays Skatepark · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Pêche en famille Couleurs parasol
Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30
Passez un moment détente en pêchant en famille.
Tout public. Accès libre.
Prévoir une tenue de sport. Matériel fourni. .
Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 59 94 68 franck.beneteau@orange.fr
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English :
Enjoy a relaxing time fishing with your family.
L’événement Pêche en famille Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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