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AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Pêche en famille Couleurs parasol Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark Ancenis-Saint-Géréon

jeudi 23 juillet 2026 · Plan d'eau Résidence Davrays Skatepark · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plan d'eau Résidence Davrays Skatepark
Adresse
700 Boulevard Joseph Vincent
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Pêche en famille Couleurs parasol

Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30

Passez un moment détente en pêchant en famille.
Tout public. Accès libre.

Prévoir une tenue de sport. Matériel fourni.   .

Plan d’eau Résidence Davrays Skatepark 700 Boulevard Joseph Vincent Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 59 94 68  franck.beneteau@orange.fr

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English :

Enjoy a relaxing time fishing with your family.

L’événement Pêche en famille Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-06 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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