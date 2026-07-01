UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme TY MAD BIO & Domaine des Gâtz Espace Tourisme & Loisirs Ancenis-Saint-Géréon

jeudi 16 juillet 2026 · Espace Tourisme & Loisirs · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Espace Tourisme & Loisirs
Adresse
103 Rue des Douves
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme TY MAD BIO & Domaine des Gâtz

Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Cet été, venez rencontrer vos producteurs locaux du Pays d’Ancenis pour en apprendre plus sur leurs produits, leur métier et leur exploitation. Mercredi 16 juillet, retrouvez les producteurs à l’Espace Tourisme & Loisirs.
Mercredi 16 juillet, présence de Mathilde et Denis Gemin de la ferme TY MAD BIO de Freigné, et de Maxime Petit et Alexis Frenkel du Domaine des Gâtz.

Au programme
-Présentation du métier et des produits
-Dégustation des produits

À la carte
– Rillettes de poulet et pâté de mouton de la ferme TY MAD BIO
– Cidre et vins du Domaine des Gâtz.

Entrée libre. Gratuit.   .

Espace Tourisme & Loisirs 103 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44  tourisme@pays-ancenis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This %E9t%E9, come meet your local producers from the Pays d’Ancenis to learn more about their products, their craft, and their farms. On Wednesday, July 16, meet the producers %E0 at the Espace Tourisme & Loisirs.

L’événement Rencontrez vos producteurs Dégustation de produits locaux Ferme TY MAD BIO & Domaine des Gâtz Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)