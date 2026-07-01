Atelier d’écriture Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier d’écriture Kaïflo

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Entraînez vos talents d’écritures au Kaïflo.

Proposé par Marie-France Beau.

Exercez-vous avec des extraits du roman La Pièce d’Or de Ken Bugul.

Sur réservation.

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65

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English :

Hone your writing skills at Ka%EFflo.

L’événement Atelier d’écriture Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis