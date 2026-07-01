Atelier d’écriture Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 15 juillet 2026 · Kaïflo · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Atelier d’écriture Kaïflo
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Entraînez vos talents d’écritures au Kaïflo.
Proposé par Marie-France Beau.
Exercez-vous avec des extraits du roman La Pièce d’Or de Ken Bugul.
Sur réservation.
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65
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English :
Hone your writing skills at Ka%EFflo.
L’événement Atelier d’écriture Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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