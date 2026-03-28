Drag Race France Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Drag Race France Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Le phénomène Drag Race France est de retour pour une saison 4 inédite, avec de nouvelles Queens, de nouveaux défis, des performances spectaculaires et toujours plus de glamour, d’audace et de surprises !

Émission diffusée sur grand écran.

Performances de Divana Artiste Transformiste & Drag Queen.

Lancement exceptionnel le mercredi 8 juillet à 18h00.

Puis retrouvez-nous Tous les jeudis à 18h30.

Venez découvrir les nouvelles reines de la compétition, vibrer devant leurs prestations et partager ensemble chaque épisode dans une ambiance festive, conviviale et haute en couleur.

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

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English :

The Drag Race France phenomenon is back for an all-new Season 4, featuring new Queens, new challenges, spectacular performances, and even more glamour, daring, and surprises!

L’événement Drag Race France Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis