Atelier dessin manga Kaïflo Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 22 juillet 2026 · Kaïflo · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Atelier dessin manga Kaïflo
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29
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Proposé par Demma Illustration.
Pour débutants et enfants.
Tarif 25€ et consommation sur place.
Sur réservation. .
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65
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L’événement Atelier dessin manga Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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