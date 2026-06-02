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La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Médiathèque La Pléiade

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Trois courts métrages tendres et poétiques dans l’univers des jouets et du cirque.
À partir de 3 ans.
Durée 30 min

Plus d’informations bibliofil.pays-ancenis.com   .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30 

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English :

Three tender, poetic shorts set in the world of toys and the circus.

L’événement La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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