La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Trois courts métrages tendres et poétiques dans l’univers des jouets et du cirque.

À partir de 3 ans.

Durée 30 min

Plus d’informations bibliofil.pays-ancenis.com .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

Three tender, poetic shorts set in the world of toys and the circus.

L’événement La Bobine des Bambins, spéciale cirque Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis