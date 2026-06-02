Spectacle de cirque Couleurs parasol Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Spectacle de cirque Couleurs parasol Place de la République Ancenis-Saint-Géréon mercredi 8 juillet 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Spectacle de cirque Couleurs parasol
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le groupe Créa’Cirk, de l’école de cirque Chapidock, retrace des faits importants et/ou insolites de la vie d’Hedy Lamarr, vedette de cinéma le jour et inventrice de génie la nuit, elle est à l’origine de l’un des principes fondateurs du Wifi.
Numéros d’aériens (tissu, cerceau, trapèze), d’acrobatie et de clown.
À partir de 3 ans.
Durée 1h
Plus d’informations bibliofil.pays-ancenis.com .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
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English :
The Créa’Cirk group, from the Chapidock circus school, retraces important and/or unusual facts from the life of Hedy Lamarr. A movie star by day and a genius inventor by night, she was behind one of the founding principles of Wifi.
L’événement Spectacle de cirque Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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