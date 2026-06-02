Spectacle de cirque Couleurs parasol Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Spectacle de cirque Couleurs parasol

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le groupe Créa’Cirk, de l’école de cirque Chapidock, retrace des faits importants et/ou insolites de la vie d’Hedy Lamarr, vedette de cinéma le jour et inventrice de génie la nuit, elle est à l’origine de l’un des principes fondateurs du Wifi.

Numéros d’aériens (tissu, cerceau, trapèze), d’acrobatie et de clown.

À partir de 3 ans.

Durée 1h

Plus d’informations bibliofil.pays-ancenis.com .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

The Créa’Cirk group, from the Chapidock circus school, retraces important and/or unusual facts from the life of Hedy Lamarr. A movie star by day and a genius inventor by night, she was behind one of the founding principles of Wifi.

L’événement Spectacle de cirque Couleurs parasol Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis