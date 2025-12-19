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Atelier monotype du château Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Atelier monotype du château Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Logis de la Renaissance

Adresse : 21 Rue du Pont

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier monotype du château Exposition Château d’Ancenis

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Après avoir découvert différentes images dans l’exposition, amuse-toi à peindre ton propre motif du château sur plaque par La Bouffée d’Art
Pour les enfants de 6-12 ans

5€/personne.   .

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 26 58  chateau@ancenis-saint-gereon.fr

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English :

After discovering different images in the exhibition, have fun painting your own castle motif on plaque by La Bouffée d’Art

L’événement Atelier monotype du château Exposition Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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