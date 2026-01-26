Jeux vidéo coopératif Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Jeux vidéo coopératif Biblio'fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon samedi 30 mai 2026.
Jeux vidéo coopératif Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
2026-05-30
Venez tester un jeu tous ensemble à la Médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon ! A plusieurs, on se passe la manette et on avance le plus loin possible dans le jeu.
Sans inscription. Dès 7 ans.
Thème écologie. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
Come and try out a game together at the Médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon! Several players pass the controller to each other and get as far as possible in the game.
