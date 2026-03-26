Gala de natation artistique Centre aquatique Jean Blanchet Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Gala de natation artistique

Centre aquatique Jean Blanchet 184 Rue Pierre de Coubertin Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

À travers *Le Tour du monde*, venez découvrir les performances de tous nos groupes de natation artistique, des Babys de 3 ans aux adultes, sans oublier de nombreuses surprises !

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Préparez-vous à vivre un voyage rempli d’émotions, de surprises et de performances spectaculaires !

N’attendez plus et venez encourager nos nageuses et nageurs pour une soirée ou un après-midi inoubliable. .

Centre aquatique Jean Blanchet 184 Rue Pierre de Coubertin Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire synchro.masa@gmail.com

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English :

Through *The World Tour*, come and discover the performances of all our artistic swimming groups, from 3-year-old Babys to adults, not to mention a host of surprises!

L’événement Gala de natation artistique Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis