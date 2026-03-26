Gala de natation artistique Centre aquatique Jean Blanchet Ancenis-Saint-Géréon
Gala de natation artistique Centre aquatique Jean Blanchet Ancenis-Saint-Géréon vendredi 19 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Gala de natation artistique
Centre aquatique Jean Blanchet 184 Rue Pierre de Coubertin Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
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Centre aquatique Jean Blanchet 184 Rue Pierre de Coubertin Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire synchro.masa@gmail.com
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English :
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L’événement Gala de natation artistique Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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