Tournoi Code Names Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

jeudi 30 juillet 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Tournoi Code Names Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Jouez-la finement autour d’une partie du jeu de société Code Names.

Sur inscription uniquement.

Gratuit pour un minimum de 6€ de consommation par personne. .

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

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English :

Play it smart during a game of Code Names.

L’événement Tournoi Code Names Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis