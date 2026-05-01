Damraz Comedy Club Herbignac
Damraz Comedy Club Herbignac vendredi 29 mai 2026.
Herbignac
Damraz Comedy Club
ZA du Pré Govelin Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Damraz Comedy Club revient pour sa deuxième édition ! On ne reprend pas les mêmes, mais on recommence !!
Tu étais à la première ? Tu avais ri ?? Eh bien, reviens !
Du rire, de la bonne bière artisanale et des blagues rien de mieux pour finir ce mois de mai éprouvant ! .
ZA du Pré Govelin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 75 76 96 05 contact@damraz.fr
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English :
L’événement Damraz Comedy Club Herbignac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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