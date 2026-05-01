Herbignac

Damraz Comedy Club

ZA du Pré Govelin Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Damraz Comedy Club revient pour sa deuxième édition ! On ne reprend pas les mêmes, mais on recommence !!

Tu étais à la première ? Tu avais ri ?? Eh bien, reviens !

Du rire, de la bonne bière artisanale et des blagues rien de mieux pour finir ce mois de mai éprouvant ! .

ZA du Pré Govelin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 75 76 96 05 contact@damraz.fr

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English :

L’événement Damraz Comedy Club Herbignac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44