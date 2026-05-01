Herbignac

Les Chemins d’éléonore

La Ville Eléonore Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-06-12 11:45:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-25 2026-06-26 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31

A cheval sur une zone protégée et une zone agricole, les chemins d’Éléonore sont un espace naturel dit humide de vingt hectares très riche en faune et en flore.

Un parcours entretenu de trois mille mètres de long permet d’observer en détail plantes et animaux en tous genres.

Le parcours permet également de découvrir la préhistoire locale, largement méconnue, grâce au petit patrimoine encore visible, traces ténues de nos lointains ancêtres.

Balades commentées la nature & l’histoire .

La Ville Eléonore Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 20 30 22 61 cyrilconan@gmail.com

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L’événement Les Chemins d’éléonore Herbignac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44